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40 минут назад

Гришин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в таблице РПЛ

Газета.Ru

0Бывший игрок и тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейцы являются фаворитами в борьбе за итоговое второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гришин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в таблице РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Борьба за второе место только начинается. ЦСКА сейчас надо не только занимать второе место в чемпионате, но и выигрывать Кубок. По качеству игры фаворит в борьбе за второе место в РПЛ - ЦСКА. У "Ростова" очень тяжелый календарь и они еще будут терять очки", - сказал Гришин Metaratings.ru.

В 23-м туре РПЛ подопечные Владимира Федотова одержали на выезде победу над "Уралом" из Екатеринбурга - 2:1. Красно-синие занимают четвертое место в таблице. Они одержали 13 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 44 очка. Лидером чемпионата России является петербургский "Зенит", на счету которого 54 очка. Вторым идет "Ростов" (45), третьим - московский "Спартак" (45). В следующем туре ЦСКА сыграет с "Локомотивом". Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах игрока "Спартака" Квинси Промеса выиграть бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги.

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