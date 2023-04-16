Гришин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в таблице РПЛ

"Борьба за второе место только начинается. ЦСКА сейчас надо не только занимать второе место в чемпионате, но и выигрывать Кубок. По качеству игры фаворит в борьбе за второе место в РПЛ - ЦСКА. У "Ростова" очень тяжелый календарь и они еще будут терять очки", - сказал Гришин Metaratings.ru.