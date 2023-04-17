$81.50-0.1790.16+0.16
43 минуты назад

Football Insider: форвард "Баварии" Мане хочет вернуться в "Ливерпуль"

Газета.Ruиещё 3

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Football Insider.

Форвард «Баварии» Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, Мане скучает по прошлой команде и готов вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Ливерпуля». Он на протяжении шести лет играл за английскую команду. В текущем сезоне Мане принял участие в 20 матчах бундеслиги, отметившись шестью забитыми мячами.

11 апреля после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Зане. Он был отстранен от основного состава. В сети появились свежие фотографии тренировки «Баварии», где Зане был замечен с заметно распухшей губой.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена летом продать Садио Мане из-за того, что игрок не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля.

Футбол,АПЛ,Томас Тухель,Садио Мане,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий