Форвард «Баварии» Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, Мане скучает по прошлой команде и готов вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Ливерпуля». Он на протяжении шести лет играл за английскую команду. В текущем сезоне Мане принял участие в 20 матчах бундеслиги, отметившись шестью забитыми мячами.

11 апреля после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Зане. Он был отстранен от основного состава. В сети появились свежие фотографии тренировки «Баварии», где Зане был замечен с заметно распухшей губой.