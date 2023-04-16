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Футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП

Футболист «Лацио» Чиро Иммобиле врезался в трамвай за рулем своего автомобиля. О происшествии сообщает RaiNews24.

Футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП
© РИА Новости

Серьезное ДТП произошло в Риме, в районе Прати. Спортсмен ехал на внедорожнике Land Rover и на перекрестке столкнулся с трамваем. Удар был настолько мощным, что трамвай сошел с рельс, а передняя часть автомобиля оказалась полностью смята. Однако жертв удалось избежать.

«Со мной все в порядке, только болит рука», - заявил Иммобиле.

В машине находилась дочь спортсмена, она также не пострадала. Получили травмы водитель трамвая и два пассажира. Они госпитализированы.

По утверждению спортсмена, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Чиро Имобиле – капитан «Лацио», форвард сборной Италии. Ему 33 года, он чемпион Европы 2020 года.

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