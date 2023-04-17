Бородюк: если у иностранных тренеров результатов нет, можно обратить внимание на россиян

Возвращение Юрана и Талалаева? Сложно говорить, они пока только провели первые матчи. Надо смотреть в дальнейших матчах, как они будут себя проявлять. Вы понимаете, у нас в СМИ как: мы иностранных тренеров восхваляем. Не очень понятно, почему к ним такое отношение. Если иностранные тренеры добиваются результата — хорошо, но если результатов нет, то, на мой взгляд, многие руководители клубов могут обратить внимание на российских специалистов. Потому что многие наши игроки и тренеры прошли большую европейскую школу. Мне хотелось бы, чтобы доверяли нашим тренерам, потому что их очень много работает и во Второй, и в Первой лигах. Им просто нужно доверять», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».