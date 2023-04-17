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6 часов назад

Бородюк: если у иностранных тренеров результатов нет, можно обратить внимание на россиян

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Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк призвал клубы РПЛ обратить внимание на российских тренеров.

Бородюк: если у иностранных тренеров результатов нет, можно обратить внимание на россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Может ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»? Нет, «Зениту» никто борьбу не навяжет. Будут бороться за второе место «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Я думаю, что «Зенит» досрочно станет чемпионом, потому что в РПЛ конкуренции для «Зенита» на данный момент нет.

Возвращение Юрана и Талалаева? Сложно говорить, они пока только провели первые матчи. Надо смотреть в дальнейших матчах, как они будут себя проявлять. Вы понимаете, у нас в СМИ как: мы иностранных тренеров восхваляем. Не очень понятно, почему к ним такое отношение. Если иностранные тренеры добиваются результата — хорошо, но если результатов нет, то, на мой взгляд, многие руководители клубов могут обратить внимание на российских специалистов. Потому что многие наши игроки и тренеры прошли большую европейскую школу. Мне хотелось бы, чтобы доверяли нашим тренерам, потому что их очень много работает и во Второй, и в Первой лигах. Им просто нужно доверять», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

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