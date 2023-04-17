«Когда Дзюба последние несколько лет выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артём по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс, — они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — приводит слова Орлова Sport24.