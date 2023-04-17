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Орлов: Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным, благородным

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Когда Дзюба последние несколько лет выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артём по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс, — они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провёл за питерский клуб 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.

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