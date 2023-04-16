Источник: Месси хочет вернуться в "Барселону" "любой ценой"

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в летнее трансферное окно хочет вернуться в "Барселону". Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес в социальных сетях. По информации источника, Месси хочет сделать это "любой ценой". Его соглашение с французским клубом истекает в конце сезона, поэтому в "Барселону" он может перейти на правах свободного агента, а уже сейчас вести предварительные переговоры о контракте. Напомним, в августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после 18-ти лет выступлений за "Барселону". Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, перебравшись из родного "Ньюэллс Олд Бойз" в 13-летнем возрасте. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или в Саудовскую Аравию. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд "ПСЖ" по голам в чемпионате Франции.