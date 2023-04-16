$81.50-0.1790.16+0.16

Источник: Месси хочет вернуться в "Барселону" "любой ценой"

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в летнее трансферное окно хочет вернуться в "Барселону". Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес в социальных сетях. По информации источника, Месси хочет сделать это "любой ценой". Его соглашение с французским клубом истекает в конце сезона, поэтому в "Барселону" он может перейти на правах свободного агента, а уже сейчас вести предварительные переговоры о контракте. Напомним, в августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после 18-ти лет выступлений за "Барселону". Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, перебравшись из родного "Ньюэллс Олд Бойз" в 13-летнем возрасте. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или в Саудовскую Аравию. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд "ПСЖ" по голам в чемпионате Франции.

Источник: Месси хочет вернуться в "Барселону" "любой ценой"
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий