Месси хочет вернуться в «Барселону» «любой ценой»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в летнее трансферное окно хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес в «Твиттере».

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По сведениям источника, сделать это 35-летний футболист хочет «любой ценой». Его соглашение с парижанами истекает в конце сезона, поэтому в «Барселону» он может перейти на правах свободного агента, а уже сейчас вести предварительные переговоры о контракте.