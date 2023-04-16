«Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
В Оренбурге на стадионе «Газовик» завершился матч 23-го тура РПЛ. Местный «Оренбург» принимал «Локомотив».
Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 4:1. Уже на 10-й минуте Максим Глушенков открыл счёт, забив с передачи Франсуа Камано. На 26-й минуте отличился Наир Тикнизян, а на 30-й минуте Глушенков довёл счёт до крупного.
В компенсированное время первого тайма Дмитрий Воробьёв отличным ударом со штрафного отыграл один мяч. Но во втором тайме «Локомотив» забил вновь.
На 54-й минуте Глушенков не смог оформить хет-трик, не реализовав пенальти. Но уже через минуту Камано забил с игры, отличившись с передачи Дзюбы.
«Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками находится на 8-м месте в турнирной таблице.