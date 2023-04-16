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"Спорт-Экспресс": сборная России по футболу может сыграть с Камеруном

Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

"Спорт-Экспресс": сборная России по футболу может сыграть с Камеруном
© РИА Новости

По информации источника, встреча может состояться до конца 2023 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная России, в отличие от Белоруссии, не примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в следующем году. Сейчас прошло уже два тура отборочного турнира. Украинцы провели один матч, проиграв Англии со счетом 0:2.

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