Сборная России сыграет два товарищеских матча с Беларусью

Сборная России до конца 2023 года может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна, сообщает «Спорт-экспресс». Президент РФС Александр Дюков в начале апреля заявил, что возможны встречи с африканскими командами.

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Последний матч сборная России провела в конце марта, когда со счётом 2:0 обыграла Ирак. До того момента команда Валерия Карпина трижды сыграла вничью – с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, Камерун находится пятью строчками ниже. Африканская команда принимала участие на чемпионате мира-2022 в Катаре. Она не смогла выйти из группы, в которой также были Бразилия, Швейцария и Сербия.