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53 минуты назад

Сборная России может сыграть с Камеруном

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Сборная России до конца 2023 года может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна, сообщает «Спорт-экспресс». Президент РФС Александр Дюков в начале апреля заявил, что возможны встречи с африканскими командами.

Сборная России сыграет два товарищеских матча с Беларусью
Фото: betassist.rubetassist.ru

Последний матч сборная России провела в конце марта, когда со счётом 2:0 обыграла Ирак. До того момента команда Валерия Карпина трижды сыграла вничью – с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, Камерун находится пятью строчками ниже. Африканская команда принимала участие на чемпионате мира-2022 в Катаре. Она не смогла выйти из группы, в которой также были Бразилия, Швейцария и Сербия.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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