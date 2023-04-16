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Петржела назвал «Зенит» чемпионом России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничейный результат петербургской команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

Петржела назвал «Зенит» чемпионом России
© Спорт день за днем

«Я повторяю это снова и снова: «Зенит» уже можно назвать чемпионом. Лучшей команды в России нет», — приводит слова Петржелы «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 55 очками. На 2-й строчке располагается «Ростов» с 46 очками. Третье место занимает «Спартак» с 45 очками.

«Зенит» становился чемпионом России четыре года подряд, начиная с сезона 2018/19. В мае 2018 года было объявлено, что команду возглавил Сергей Семак, который продолжает занимать свой пост по сей день.

В следующем матче Российской Премьер-лиги «Зенит» примет на своем поле «Динамо». Игра состоится 22 апреля. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

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