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«Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает». Карпин ответил Талалаеву

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова наставника «Химок» Андрея Талалаева, который ранее задел игрока ростовской команды Николая Комличенко.

«Пускай говорит о своих и рот не открывает». Карпин ответил Талалаеву
© Чемпионат.com

«Фраза по поводу растить Комличенко? Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, растил своих игроков. Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает», – цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев, получивший красную карточку в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0) за брошенную на поле бутылку, помимо прочего сказал следующее: «Арбитр подошёл и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо».

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» на своём поле поделил очки с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура.

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