Червиченко уличил арбитра Карасева в поддержке "Зенита" в матче с "Ростовом"

"Ростов" показал, что точно неслучайно находится на втором месте. Для "Зенита" все могло быть хуже с "Ростовом", если бы не такая поддержка со стороны Карасева. Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам "Ростова" летели как из рога изобилия. "Зениту" же раздавали их скромнее", — сказал Червиченко.