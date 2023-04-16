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25 минут назад

Червиченко уличил арбитра Карасева в поддержке "Зенита" в матче с "Ростовом"

Газета.Ru

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о прошедшем матче 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (0:0). Его слова передает "Чемпионат".

Червиченко уличил арбитра Карасева в поддержке "Зенита" в матче с "Ростовом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ростов" показал, что точно неслучайно находится на втором месте. Для "Зенита" все могло быть хуже с "Ростовом", если бы не такая поддержка со стороны Карасева. Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам "Ростова" летели как из рога изобилия. "Зениту" же раздавали их скромнее", — сказал Червиченко.

Петербургская команда больше владела мячом — 59%. Команда Сергея Семака нанесла 14 ударов, из которых лишь один пришелся в створ ворот. Подопечные Валерия Карпина нанесли 10 ударов по ворота, четыре из которых попали в створ. Таким образом, петербургский "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 55 очков. "Ростов" располагается на второй позиции, набрав 46 баллов.

Ранее бывший игрок петербургского "Зенита" Максим Деменко оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство в РПЛ.

Футбол,Максим Деменко,Сергей Семак,Андрей Червиченко,Валерий Карпин,Зенит,Спартак,
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