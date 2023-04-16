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1 час назад

"Чемпионат": ФНЛ продала права на трансляции в Китае

Газета.Ru

Футбольная национальная лига 17 апреля объявит о продаже прав на показ матчей Китаю. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источника.

"Чемпионат": ФНЛ продала права на трансляции в Китае
Фото: ФНЛ/vk.comФНЛ/vk.com

"ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку", — сказал источник.

После 23 туров лидером Российской премьер-лиги является петербургский "Зенит", набравший 55 очков. На второй строчке располагается "Ростов", которому удалось заработать 46 баллов. Тройку лучших замыкает набравший 45 очков "Спартак".

Ранее бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о прошедшем матче 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом".

Футбол,Андрей Червиченко,Зенит,Спартак,
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