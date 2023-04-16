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32 минуты назад

«Челси» провел переговоры с Нагельсманном — СМИ

Матч ТВ

Руководство лондонского «Челси» провело переговоры с бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном, сообщает Times.

«Челси» провел переговоры с Нагельсманном
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечается, с 35 летним специалистом побеседовали два спортивных директора английского клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт. При этом «Челси» пока окончательно не определился с новым главным тренером, в шорт лист входят также экс тренер «Тоттенхэма» и «Пари Сен Жермен» Маурисио Почеттино, возглавляющий «Наполи» Лучано Спаллетти и тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим.

Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта.

Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» 6 апреля после отставки Грэма Поттера. Команда занимает 11 е место в турнирной таблице английской премьер лиги, набрав 39 очков в 31 матче.

Футбол,Грэм Поттер,Рубен Аморим,Юлиан Нагельсманн,Фрэнк Лэмпард,Лучано Спаллетти,
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