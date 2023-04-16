«Челси» провел переговоры с Нагельсманном

Руководство лондонского «Челси» провело переговоры с бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном, сообщает Times.
Как отмечается, с 35 летним специалистом побеседовали два спортивных директора английского клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт. При этом «Челси» пока окончательно не определился с новым главным тренером, в шорт лист входят также экс тренер «Тоттенхэма» и «Пари Сен Жермен» Маурисио Почеттино, возглавляющий «Наполи» Лучано Спаллетти и тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим.
Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта.
Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» 6 апреля после отставки Грэма Поттера. Команда занимает 11 е место в турнирной таблице английской премьер лиги, набрав 39 очков в 31 матче.