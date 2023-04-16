«Челси» провел переговоры с Нагельсманном

Как отмечается, с 35 летним специалистом побеседовали два спортивных директора английского клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт. При этом «Челси» пока окончательно не определился с новым главным тренером, в шорт лист входят также экс тренер «Тоттенхэма» и «Пари Сен Жермен» Маурисио Почеттино, возглавляющий «Наполи» Лучано Спаллетти и тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим.