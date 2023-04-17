Невилл: если «Арсенал» финиширует вторым, это не будет катастрофой

«Если бы в начале сезона вы сказали, что «Арсенал» будет бороться за титул, вам бы не поверили, не так ли? Если «Арсенал» станет вторым, это всё равно будет невероятный сезон. В прошлый раз они заняли пятое место. У них молодые игроки. Но я не говорю, что второе место не станет разочаровывающим и душераздирающим для них.