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Чиро Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле уверен, что не виноват в ДТП, которое произошло на минувших выходных. Футболист в соцсетях поделился заявлением своего адвоката.

Нападающий сборной Италии Иммобиле опубликовал заявление адвоката после ДТП
© Чемпионат.com

«Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, который потрясён тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.

[Он] испытывает облегчение от того, что никто не получил серьёзных травм, и осознаёт, что [на дороге. – Прим. «Чемпионата»] вёл себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят своё расследование», – написал агент итальянца Эрдис Дорачи.

Напомним, в воскресенье утром автомобиль Land Rover, за рулём которого находился нападающий «Лацио», столкнулся с трамваем. Футболист повредил позвоночник и сломал ребро. Иммобиле заявил, что трамвай проехал на красный сигнал светофора.

Водитель трамвая, в свою очередь, сказал, что ехал на зелёный, и обвинил футболиста в том, что тот «приближался на полной скорости», сообщает La Repubblica.

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