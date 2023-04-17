Нападающий сборной Италии Иммобиле опубликовал заявление адвоката после ДТП

«Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, который потрясён тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.



[Он] испытывает облегчение от того, что никто не получил серьёзных травм, и осознаёт, что [на дороге. – Прим. «Чемпионата»] вёл себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят своё расследование», – написал агент итальянца Эрдис Дорачи.