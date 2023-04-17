$81.50-0.1790.16+0.16

Президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры на пресс-конференции

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с делом Энрике Негрейры. Клуб подозревают в подкупе бывшего руководящего лица судейского комитета Испании.

Президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры на пресс-конференции
© Чемпионат.com

«Мы здесь для того, чтобы прояснить весь шум вокруг нашего клуба. «Барселона» всегда была образцом честной игры и высоких спортивных ценностей. Как у клуба с огромной историей у нас есть недоброжелатели. Из-за зависти, обид или других спортивных вопросов. У них никогда ничего не было на нас. Они хотят подорвать наш престиж, но им никогда это не удавалось и не удастся сейчас.

Когда появились первые новости о деле Негрейры, некоторые СМИ сразу же отреагировали на это с целью нанесения ущерба нашему клубу, это не совпадение. Барселона» никогда не преследовала цели заполучить несправедливое спортивное преимущество. Никогда. Система правосудия сама сказала об этом. Они не смогли найти доказательств того, что клуб покупает судей, потому что их не существует!

«Барселона» получала технические судейские отчёты, и все они отражены в бухгалтерии клуба с отчётами и полной прозрачностью», — приводит слова Лапорты Marca.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий