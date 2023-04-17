$81.50-0.1790.16+0.16
14 минут назад

Хави высказался о возможном уходе игрока из "Барселоны" из-за перехода Месси

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном уходе полузащитника команды Серхио Бускетса в случае возвращения Лионеля Месси.

Хави высказался о возможном уходе игрока из "Барселоны" из-за перехода Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самое важное – Бускетс спокоен и помогает нам до конца сезона. Не думаю, что его решение будет основываться на том, где будет играть Месси. Если Серджи продлит контракт – он и дальше будет важен для «Барселоны», — передает слова Хави Sport.

Контракт Бускетса с «Барселоной» истекает летом этого года. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах Ла Лиги, отметившись тремя результативными передачами.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Футбол,Серхио Бускетс,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий