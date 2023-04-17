Хави высказался о возможном уходе игрока из "Барселоны" из-за перехода Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном уходе полузащитника команды Серхио Бускетса в случае возвращения Лионеля Месси.
«Самое важное – Бускетс спокоен и помогает нам до конца сезона. Не думаю, что его решение будет основываться на том, где будет играть Месси. Если Серджи продлит контракт – он и дальше будет важен для «Барселоны», — передает слова Хави Sport.
Контракт Бускетса с «Барселоной» истекает летом этого года. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах Ла Лиги, отметившись тремя результативными передачами.
В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.
Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.