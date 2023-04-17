Экс-гендиректор «Спартака»: Федун мешал клубу, а не помогал

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что экс-владелец красно-белых Леонид Федун мешал работе клуба, а не помогал. Функционер отметил, что экс-президент не вернётся в команду.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всём найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернётся ли он ещё в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет

Федуна видел издалека. Из одной ложи в другую. Видел брата Федуна. Он проходил недалеко. Даже поздоровались.

С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него – своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей», – приводит слова Первака «РБ Спорт».