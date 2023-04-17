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26 минут назад

Министр спорта Татарстана оценил назначение Рахимова главным тренером "Рубина"

ТАСС

Приглашение Рашида Рахимова на пост главного тренера футбольного клуба "Рубин" в заключительной части сезона связано с тем, что команда больше не могла себе позволить терять очки в борьбе за выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Министр спорта Татарстана оценил назначение Рахимова главным тренером "Рубина"
Фото: ТАССТАСС

Назначение Рахимова произошло 12 апреля, на посту главного тренера он сменил Юрия Уткульбаева, под руководством которого "Рубин" одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью. В субботу казанская команда обыграла ярославский "Шинник" со счетом 3:0.

"Задача "Рубина" звучит однозначно - выход в РПЛ, поэтому был приглашен более опытный специалист, - сказал Леонов. - Уткульбаев является нашим товарищем, но наравне с успешными матчами была и череда ничейных результатов, а нам сейчас нужны только победы".

"Первая игра показала, что принято правильное решение: был совсем другой футбол, другие эмоции, которых не хватало, - добавил он. - И болельщик вернулся на стадион - мы установили сезонный рекорд посещаемости".

"Рубин" за девять туров до конца сезона в Мелбет - Первой лиги занимает второе место, отставая от калининградской "Балтики" на четыре очка. Первые два места по итогам турнира гарантируют командам прямое попадание в РПЛ.

Футбол,Рашид Рахимов,Владимир Леонов,ФК "Рубин",
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