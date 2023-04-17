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Гвинеец Янсане назвал Россию своим вторым домом

Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане признался, что считает Россию своим вторым домом.

Гвинейский нападающий «Пари НН» назвал Россию своим вторым домом
© Советский спорт

«Чувствую себя просто превосходно! Это мой дом. До «Нижнего Новгорода» играл в командах из ФНЛ, поэтому с уверенностью могу сказать, что для меня Россия - второй дом. Мне нравится ваша страна», - приводит слова форварда Sport24.ru.

Напомним, в ткущем сезоне Янасне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не забил ни одного мяча.

После 23 туров нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Недавно команду возглавил Сергей Юран.

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