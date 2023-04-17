Гвинейский нападающий «Пари НН» назвал Россию своим вторым домом

«Чувствую себя просто превосходно! Это мой дом. До «Нижнего Новгорода» играл в командах из ФНЛ, поэтому с уверенностью могу сказать, что для меня Россия - второй дом. Мне нравится ваша страна», - приводит слова форварда Sport24.ru.