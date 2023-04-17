Олимпийский чемпион по биатлону назвал российский футбол позором страны

«Гнать их, бездельников, надо, которые не тренируются. Футбол сегодня — это позор России! Мое поколение было счастливым, оно видело настоящий футбол — сборная СССР выигрывала ОИ и Евро. А нынешних игроков надо гнать, они ни хрена не умеют играть. Пусть идут на завод, раз не могут сыграть со среднеазиатами, где футбола нормального никогда не было», — сказал Тихонов.