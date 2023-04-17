Олимпийский чемпион по биатлону назвал российский футбол позором страны

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал уровень российского футбола. Его слова передает «Матч ТВ».
«Гнать их, бездельников, надо, которые не тренируются. Футбол сегодня — это позор России! Мое поколение было счастливым, оно видело настоящий футбол — сборная СССР выигрывала ОИ и Евро. А нынешних игроков надо гнать, они ни хрена не умеют играть. Пусть идут на завод, раз не могут сыграть со среднеазиатами, где футбола нормального никогда не было», — сказал Тихонов.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Сборная России, в отличие от Белоруссии, не примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в следующем году. Сейчас прошло уже два тура отборочного турнира. Украинцы провели один матч, проиграв Англии со счетом 0:2.
После 23 туров лидером Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Ростов», которому удалось заработать 46 баллов. Тройку лучших замыкает набравший 45 очков «Спартак».