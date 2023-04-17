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Дзюба — о Fan ID: фанаты должны ходить на стадион, даже если иногда ведут себя неадекватно

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о системе Fan ID, которая была введена на всех стадионах РПЛ со второй части сезона-2022/2023. По мнению футболиста, этот закон в обозримом будущем могут отменить, ведь активные фанаты должны ходить стадион, несмотря на «иногда неадекватные» проявления эмоций.

Дзюба высказался о системе Fan ID
© Чемпионат.com

«Из-за ухода «Виража», хоть у меня с ними не очень хорошие отношения, надо отдать должное, не буду уподобляться им, мне кажется, их не хватает игрокам. Заменять их на барабаны и оркестры — ошибка! Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплёскивают свои эмоции и поддерживают команду. Я считаю, что фанаты должны ходить.

Сейчас очень сильно обсуждается тема Fan ID — думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать. Здесь две стороны медали, ведь паспорт болельщика не всем дают: одним легко его оформить, а другим — ультрас — не дают, как я понял. Думаю, надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще.

Считаю ли я, что Fan ID могут убрать? Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят — и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?» — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

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