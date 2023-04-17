Экс-тренер «Спартака» назвал лучшего российского футболиста в истории

«Кто для меня лучший российский футболист в истории? Думаю, Яшин был одним из великих российских игроков. В России всегда было много великих футболистов. Да, Яшин был отличным, но история России велика, поэтому были и другие легендарные игроки», — приводит слова Рианчо Legalbet.