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1 час назад

«Не должен был вмешиваться». Леонид Слуцкий раскритиковал работу VAR в матче «Урал» — ЦСКА

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Халла» и «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о назначенном пенальти в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

Слуцкий раскритиковал работу VAR в матче «Урал» — ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Только мы заканчиваем говорить о судействе, как эпизоды начинаются снова. После этого эпизода прошло много времени (прежде чем его начали смотреть на VAR. — Прим. «Чемпионата»), никто не понимал, какой момент смотрят, в каком был фол и в какую сторону.

По мне, здесь не должен был вмешиваться VAR. Эпизод в динамике и на повторах не смотрелся на 11-метровый удар. Тот случай, когда VAR мешает: эпизод никак не вытекал из логики игры», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Главным арбитром встречи в Екатеринбурге был Владислав Безбородов. За VAR отвечал Ян Бобровский, его помощником был Николай Ерёмин.

Футбол,Ян Бобровский,Николай Еремин,Владислав Безбородов,Денис Казанский,ФК "Урал",Первый канал,
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