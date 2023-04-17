Экс-гендиректор "Спартака" заявил, что Федун мешал московскому клубу

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал Первак.