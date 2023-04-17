Экс-гендиректор "Спартака" заявил, что Федун мешал московскому клубу

Экс-гендиректор "Спартака" Первак заявил, что Федун мешал московскому клубу
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Юрий Первак заявил, что экс-владелец красно-белых Леонид Федун мешал работе клуба. Его слова передает «РБ Спорт».
«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал Первак.
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а бывший президент и владелец красно-белых Леонид Федун покинул клуб и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).