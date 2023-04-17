Дзюба: за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

«Какой самый популярный клуб России по моему мнению? Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение. Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много — это, действительно, движущая сила», — приводит слова Артёма Дзюбы «РБ Спорт».