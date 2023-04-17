$81.50-0.1790.16+0.16

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Талалаева за брошенную бутылку воды в матче РПЛ

Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что на заседании будет рассмотрено удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, бросившего бутылку воды на поле.

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Талалаева за брошенную бутылку воды в матче РПЛ
© Матч ТВ

«Химки» в субботу на выезде сыграли вничью с «Крыльями» в матче 23 го тура МИР РПЛ — 0:0. Талалаев был удален в компенсированное ко второму тайму время за бросок бутылки с водой на поле, также специалист вышел на футбольное поле после финального свистка, чего не имел права делать.

— Рассмотрим удаление Талалаева, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Тренер приглашен на заседание КДК РФС. Для Талалаева эта игра была первой после назначения главным тренером «Химок».Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий