КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Талалаева за брошенную бутылку воды в матче РПЛ

«Химки» в субботу на выезде сыграли вничью с «Крыльями» в матче 23 го тура МИР РПЛ — 0:0. Талалаев был удален в компенсированное ко второму тайму время за бросок бутылки с водой на поле, также специалист вышел на футбольное поле после финального свистка, чего не имел права делать.