КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Талалаева за брошенную бутылку воды в матче РПЛ
Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что на заседании будет рассмотрено удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, бросившего бутылку воды на поле.
«Химки» в субботу на выезде сыграли вничью с «Крыльями» в матче 23 го тура МИР РПЛ — 0:0. Талалаев был удален в компенсированное ко второму тайму время за бросок бутылки с водой на поле, также специалист вышел на футбольное поле после финального свистка, чего не имел права делать.
— Рассмотрим удаление Талалаева, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Тренер приглашен на заседание КДК РФС. Для Талалаева эта игра была первой после назначения главным тренером «Химок».Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.