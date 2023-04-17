Объявлена символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшими футболистами 23-го тура РПЛ признаны Франсуа Камано из «Локомотива» и Сергей Божин из «Факела» — оба игрока получили оценку 8,7. Всего в сборную вошли четыре игрока из «Локомотива», два — из «Краснодара», а также по одному представителю из «Спартака», «Динамо», «Факела», «Крыльев Советов» и «Торпедо».