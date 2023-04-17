Экс-гендиректор "Спартака" назвал спортдиректора красно-белых странным человеком

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Первак высказался о спортивном директоре красно-белых Поле Эшуорте. Его слова передает «РБ Спорт».
«Слышал, что в «Спартаке» есть какой-то спортдиректор. Какой-то странный человек, который занимается селекцией. Насколько я знаю российский рынок, в «Локомотиве» рядом с Пиняевым играет спартаковец Глушенков. Почему «Спартак» их не забрал? В «Спартаке» есть кто-то лучше на этих позициях? Я не вижу», — сказал Первак.
Должность спортивного директора в «Спартаке» оставалась вакантной после ухода Луки Каттани в середине июля. Итальянец работал в клубе с конца 2021 года.
Эшуорт уже имеет опыт работы в России: в 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».
Британец ранее возглавлял латвийский «Вентспилс», с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года. Также англичанин был исполнительным директором клуба «Астана», который привел к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана. С «Астаной» специалист успешно выступал в еврокубках.