Экс-гендиректор "Спартака" назвал спортдиректора красно-белых странным человеком

«Слышал, что в «Спартаке» есть какой-то спортдиректор. Какой-то странный человек, который занимается селекцией. Насколько я знаю российский рынок, в «Локомотиве» рядом с Пиняевым играет спартаковец Глушенков. Почему «Спартак» их не забрал? В «Спартаке» есть кто-то лучше на этих позициях? Я не вижу», — сказал Первак.