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Министр спорта Татарстана сообщил, что Казань готова к внедрению карты болельщика

Казань готова оперативно внедрить систему оформления карты болельщика в случае выхода "Рубина" в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) или для проведения матча за Суперкубок России. Об этом ТАСС в понедельник заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Министр спорта Татарстана: Казань готова к внедрению карты болельщика
© ТАСС

"Решение принято, если никаких изменений не произойдет, то будем работать, - сказал Леонов. - Остается открытым вопрос по суперкубку, который мы хотели бы провести летом в Казани".

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов РПЛ. Для посещения матчей Мелбет - Первой лиги, в которой выступает "Рубин", она не требуется.

"Концептуально у нас весь софт и вся система собраны еще с чемпионата мира по футболу. Понятно, что она претерпела изменения, но развернуть ее мы сможем, проблем не видим", - отметил он.

"Рубин" домашние матчи проводит на стадионе "Ак Барс - Арена", за семь туров до конца сезона в Первой лиге команда занимает второе место, отставая от калининградской "Балтики" на четыре очка. Первые два места по итогам турнира гарантируют командам прямое попадание в РПЛ.

Проведение Суперкубка России по футболу запланировано на середину июля.

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