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1 час назад

Юран рассказал о будущем защитника Тихого в «Пари НН»

Чемпионат.com

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о будущем в команде защитника Дмитрия Тихого, который сейчас находится в расположении нижегородцев. Наставник отметил, что о подписании контракта с футболистом говорить пока рано.

Юран рассказал о будущем защитника Тихого в «Пари НН»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Я не имел права отказать ему. Он как игрок относится максимально ответственно к своей работе. Да, Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участия в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты.

Пока рано говорить о подписании контракта. Естественно, я бы с большим удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока. А может, ему в мае предложит «Зенит» или «Спартак». Так что всё будет зависеть от его предложений в конце сезона», — приводит слова Юрана Sport24.

Футбол,Сергей Юран,Зенит,Спартак,
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