Юран рассказал о будущем защитника Тихого в «Пари НН»

«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Я не имел права отказать ему. Он как игрок относится максимально ответственно к своей работе. Да, Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участия в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты.



Пока рано говорить о подписании контракта. Естественно, я бы с большим удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока. А может, ему в мае предложит «Зенит» или «Спартак». Так что всё будет зависеть от его предложений в конце сезона», — приводит слова Юрана Sport24.