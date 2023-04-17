Форвард «Торпедо» сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Бразилии

«В чём отличия России от Бразилии? О, отличий много. В Бразилии намного теплее, ха-ха. Какая лига сильнее, РПЛ или бразильская Серия A? Что в Бразилии, что в России — высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии — для меня они обе хороши», — приводит слова Фелипе Sport24.