Экс-вратаря дубля «Локомотива» заподозрили в ДТП со смертью пешехода

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей!



При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – рассказала родственница погибшего.