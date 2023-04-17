Экс-вратаря дубля «Локомотива» заподозрили в ДТП со смертью пешехода

Тренер «Бей Беги» Александр Низрюхин подозревается в смертельном ДТП.
Авария произошла в ночь на 9 апреля под Александровым во Владимирской области, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».
20-летний Никита Крюков собирался выезжать домой от друзей в подмосковный Краснознаменский. На 15-м километре его сбил Низрюхин на своем автомобиле Mercedes-Benz.
«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей!
При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – рассказала родственница погибшего.
Правоохранительные органы связались с семьей Никиты на следующий день после аварии. Тогда же в полицию пришел Низрюхин. Экспертиза показала, что он был трезв.
Тренер отказался от комментариев. О ходе дела высказался его адвокат.
«В настоящее время можно говорить о двух уже установленных обстоятельствах: выполнены экспертиза на наличие алкоголя и запрещенных препаратов в крови водителя (не обнаружено). И отсутствие светоотражающих материалов на одежде потерпевшего», – сказал Василий Тихонравов.
Низрюхин – бывший вратарь дубля «Локомотива». В начале 2010-х он отыграл несколько сезонов во Второй лиге за разные команды.
В прошлом году вратарь присоединился к «Бей Беги» – медиафутбольному клубу, основателями которого являются Александр Соболев и Георгий Джикия.
После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».