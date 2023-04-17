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1 час назад

Бородюк объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много тренерских отставок

Чемпионат.com

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о большом количестве тренерский отставок в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению специалиста, проблема заключается не в том, что игроки некоторых команд «сливают» тренеров, о чём появлялись слухи в СМИ.

Экс-тренер сборной России объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много отставок
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Написать, что игрок повлиял на увольнение главного тренера из команды, может любой. Но насколько это достоверная информация? Один игрок ничего не решает, даже Роналду. Все решения принимает руководство клуба. В нашем чемпионате точно такого нет, чтобы кто-то «сливал» тренера. Да, может быть недопонимание между футболистом и тренером, тогда уже появляется неспортивная атмосфера в коллективе. Это влияет на результат.

Но если руководство недовольно игрой, то обычно убирают тренера, а не игрока, это факт. В этом сезоне в РПЛ именно поэтому столько отставок», — приводит слова Бородюка Legalbet.

Футбол,Александр Бородюк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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