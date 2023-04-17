Экс-тренер сборной России объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много отставок

«Написать, что игрок повлиял на увольнение главного тренера из команды, может любой. Но насколько это достоверная информация? Один игрок ничего не решает, даже Роналду. Все решения принимает руководство клуба. В нашем чемпионате точно такого нет, чтобы кто-то «сливал» тренера. Да, может быть недопонимание между футболистом и тренером, тогда уже появляется неспортивная атмосфера в коллективе. Это влияет на результат.



Но если руководство недовольно игрой, то обычно убирают тренера, а не игрока, это факт. В этом сезоне в РПЛ именно поэтому столько отставок», — приводит слова Бородюка Legalbet.