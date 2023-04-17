Жена Карпина прокомментировала поведение мужа во время матчей

— Всегда одинаково настраивается. Уезжает за день игры на базу, но без напряга. Всегда в хорошем настроении. Наверное, мандраж уже позже наступает, я этого не вижу.



Я очень внимательно смотрю матчи, включаю дополнительно трансляцию на телефоне, чтобы смотреть повторы. Плюс я всегда консультируюсь со своим папой.



На Валерия Георгиевича не особо хватает времени смотреть. Но он так эмоционально реагирует, ругается, что я даже слова некоторые слышу, — сказала Дарья Карпина в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 55 очков, команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» — второй с 46 очками.