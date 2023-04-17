Жена Карпина прокомментировала поведение мужа во время матчей

Жена Карпина — о муже во время матчей: «Он так эмоционально ругается, что я даже слова некоторые слышу»
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в эфире «Матч ТВ» рассказала, что очень внимательно следит за всеми матчами ростовской команды.
В воскресенье «Ростов» сыграл на выезде с «Зенитом», встреча 23 го тура МИР РПЛ завершилась со счетом 0:0.
— Всегда одинаково настраивается. Уезжает за день игры на базу, но без напряга. Всегда в хорошем настроении. Наверное, мандраж уже позже наступает, я этого не вижу.
Я очень внимательно смотрю матчи, включаю дополнительно трансляцию на телефоне, чтобы смотреть повторы. Плюс я всегда консультируюсь со своим папой.
На Валерия Георгиевича не особо хватает времени смотреть. Но он так эмоционально реагирует, ругается, что я даже слова некоторые слышу, — сказала Дарья Карпина в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 55 очков, команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» — второй с 46 очками.
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
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Жена Карпина — о муже во время матчей: «Он так эмоционально ругается, что я даже слова некоторые слышу»