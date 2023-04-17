Талалаев приглашен на заседание КДК после удаления в матче с "Крыльями"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев приглашен на заседание организации для рассмотрения его удаления в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Слова Григорьянца передает «Спорт-Экспресс».

«Рассмотрим удаление Талалаева. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

Напомним, Талалаев был удален в матче с «Крыльями Советов» (0:0). Специалист получил красную карточку за то, что якобы кинул бутылку с водой на поле на 90-й минуте встречи. Комментируя решение арбитра, тренер сказал: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо». После этого Карпин посоветовал Талалаеву «закрыть рот» после его слов о Комличенко.

Талалаев возглавил подмосковную команду 11 апреля, подписав контракт сроком на пять лет. По информации СМИ, его зарплата в «Химках» составляет 2 млн рублей за сезон, а в случае досрочного расторжения соглашения с клубом он должен получить неустойку в размере 48 млн рублей.