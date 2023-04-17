Газинский пропустит оставшиеся матчи «Урала» в сезоне

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский из-за травмы пропустит остаток текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба в официальном телеграм-канале команды.

Газинский сыграл за екатеринбургскую команду 20 матчей в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Футболист присоединился к «Уралу» летом прошлого года. Контракт Газинского с клубом рассчитан до июня 2024 года.