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Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи «Урала» в сезоне из-за травмы

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский из-за травмы пропустит остаток текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба в официальном телеграм-канале команды.

Газинский пропустит оставшиеся матчи «Урала» в сезоне
© Чемпионат.com

Футболист получил травму плечевого сустава. 33-летний Газинский повредил плечо на 16-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).

Газинский сыграл за екатеринбургскую команду 20 матчей в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Футболист присоединился к «Уралу» летом прошлого года. Контракт Газинского с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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