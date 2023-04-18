«Урал» обратился в ЭСК РФС по назначенному пенальти в матче с ЦСКА

Экспертно судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Урала» обращение по назначенному пенальти в матче с ЦСКА, сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.
«Урал» проиграл ЦСКА в домашнем матче 23 го тура МИР РПЛ со счетом 1:2. Победным для ЦСКА стал удар Федора Чалова с 11 метровой отметки. Пенальти был назначен после вмешательства VAR.
Позднее двукратный чемпион России Владимир Быстров назвал эпизод с применением VAR «цирком». Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с «Матч ТВ» назвал этот пенальти выдуманным.
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