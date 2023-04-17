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25 минут назад

Галтье понял, что не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне и хочет выиграть титул

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье принял как факт, что его будущее в парижском клубе сочтено. Об этом сообщает Le Parisien.

Галтье понял, что не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, Галтье смирился с тем, что не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне и попросил футболистов команды сделать всё, чтобы выиграть текущий чемпионат Франции.

Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. Ранее специалист работал с «Ницце». Чемпионат Франции — единственный турнир, в котором парижане продолжают участвовать. «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов. Контракт 56-летнего Галтье с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Специалист попал в расистский скандал, француза обвиняют в расизме по отношению к игрокам «Ниццы».

Футбол,Кристоф Галтье,
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