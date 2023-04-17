Галтье понял, что не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье принял как факт, что его будущее в парижском клубе сочтено. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, Галтье смирился с тем, что не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне и попросил футболистов команды сделать всё, чтобы выиграть текущий чемпионат Франции.