«Динамо» опубликовало заявление в честь дня столетия клуба

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала торжественное заявление, посвященное дню столетия клуба. Бело-голубые подчеркнули свои исторические достижения и сильные стороны. Напомним, «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года — ровно сто лет назад.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Футбольному клубу «Динамо» — 100 лет! Сегодня очень важный и большой день для всех нас — ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва!

«Динамо» — это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых.

«Динамо» — это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя Золотого мяча. Лев Иванович Яшин до сих пор остаётся эталоном первоклассного голкипера и признаётся лучшим вратарём мира всех времён.

«Динамо» — это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся страна. И мы уверены, что их число будет только расти благодаря работе академии бело-голубых, которая по праву считается одной из лучших в стране.

«Динамо» — это современный стадион в центре Москвы, который был, есть и будет домом для наших болельщиков. Мы гордимся каждым, кто искренне поддерживает наш клуб и является его опорой!