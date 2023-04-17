Мостовой раскритиковал уровень судейства в РПЛ

Александр Мостовой: судьи получают бешеные деньги в РПЛ, но скандал на скандале
Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Сельты» и ряда других клубов Александр Мостовой раскритиковал уровень судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.
«Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» — сказал Мостовой.
После 23 туров лидером Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Ростов», которому удалось заработать 46 баллов. Тройку лучших замыкает набравший 45 очков «Спартак».