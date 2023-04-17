Мостовой раскритиковал уровень судейства в РПЛ

«Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» — сказал Мостовой.