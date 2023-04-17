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Александр Мостовой: судьи получают бешеные деньги в РПЛ, но скандал на скандале

Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Сельты» и ряда других клубов Александр Мостовой раскритиковал уровень судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

Мостовой раскритиковал уровень судейства в РПЛ
© РИА Новости

«Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» — сказал Мостовой.

После 23 туров лидером Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Ростов», которому удалось заработать 46 баллов. Тройку лучших замыкает набравший 45 очков «Спартак».

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