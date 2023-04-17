«Пускай вообще рот не открывает» - Карпин наехал на Талалаева

«Химки» играли в Самаре — при чём тут вообще нападающий «Ростова»?

В РПЛ – тренерская перестрелка через пресс-конференции: заочно послания друг другу передали главные тренеры «Химок» и «Ростова» — Андрей Талалаев и Валерий Карпин. Один неприятно подколол, другой – довольно жёстко ответил.

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Акт 1. Удаление Талалаева

Дебют Талалаева в «Химках». Игра с «Крыльями Советов». Концовка матча, счёт 0:0, удар Резиуана Мирзова, который заканчивается промахом и эмоциональной реакцией Талалаева: он бросает бутылку, и та падает на поле. Арбитр Рафаэль Шафеев показывает красную карточку главному тренеру «Химок».

«Я вскочил радоваться голу Мирзова, – объяснил после матча Талалаев. – Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошёл и спросил. А мы не растим Комличенко – говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную. Я ушёл с поля, что делать».

Акт 2. Обмен колкостями, или Совет от Карпина

Карпина после матча с «Зенитом» журналисты спросили про слова Талалаева. Главный тренер «Ростова» ответил: «Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз. Или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай говорит о своих игроках, а про футболистов «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает».

Акт 3. При чём здесь вообще Комличенко?

Талалаев явно считает его симулянтом: в этом сезоне Комличенко заработал 8 из 14 пенальти «Ростова» – это рекордное количество 11-метровых для игрока РПЛ. Сам футболист объясняет поразительную статистику «умением подстраиваться».

Так что на слова Талалаева Комличенко не обиделся: «Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать».

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