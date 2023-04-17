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1 час назад

Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal.com

Чемпионат.comиещё 2

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси признан главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.com.

Назван главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal.com
Фото: Соцсети Соцсети

Издание опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины расположился на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Карим Бензема («Реал»);

6. Виктор Осимхен («Наполи»);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Маркус РэшфордМанчестер Юнайтед»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

12. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед);

13. Букайо Сака («Арсенал»);

14. Николо Барелла («Интер»);

15. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»;

16. Джамал Мусиала («Бавария»);

17. Джуд Беллингем («Боруссия»);

18. Майк Меньян («Милан»);

19. Мартин Эдегор («Арсенал»);

20. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

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