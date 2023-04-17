Назван главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal.com

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси признан главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.com.

Издание опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины расположился на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.