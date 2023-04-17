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20 минут назад

Дело о нападении Вальверде на Баэну передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF. Хавбеку «Реала» грозит бан от 4 до 12 матчей

Sports.ru

Дело Федерико Вальверде передано в Комитет по спортивным соревнованиям.

Полузащитника "Реала" могут отстранить на 12 матчей
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» Алекса Баэну на парковке стадиона после матча Ла Лиги. Сообщалось, что причиной конфликта стала шутка Баэны над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка.

Позже Баэна заявил о нападении в полицию. Хавбек «Вильярреала» отрицает, что говорил что-либо о семье Вальверде.

В понедельник, 17 апреля, комитет по борьбе с насилием провел заседание, по итогам которого было решено передать дело Вальверде в Комитет по спортивным соревнованиям Федерации футбола Испании.

Заседание комитета по этому делу пройдет в среду, 19 апреля. Полузащитнику «Реала» может грозить дисквалификация в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Отмечается, что окончательная мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.

В случае, если бы разбирательство дошло до уголовного дела, Вальверде грозила бы дисквалификация на срок до полугода.

Футбол,Реал,
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