Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП

Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина, которого подозревают в ДТП со смертью пешехода
Тренер Александр Низрюхин отстранен от работы в «Бей Беги».
Сегодня стало известно, что бывший вратарь дубля «Локомотива» подозревается в ДТП со смертью пешехода.
«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств.
В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.
Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – говорится в заявлении клуба.
Низрюхин присоединился к медиафутбольной команде «Бей Беги», основателями которой являются Александр Соболев и Георгий Джикия, в прошлом году. Он был резервным вратарем.
После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».
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