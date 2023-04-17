Член комитета ветеранов «Спартака» рассказал о выплатах спортсменам

— Практика выплат ветеранам футбола существует во всем мире. Комитет ветеранов «Спартака» встречался с руководством клуба, беседа оказалась плодотворной. Ветераны и вдовы ветеранов клуба уже получили первые деньги. Люди очень довольны.

Большой вклад в это дело внес Олег Иванович Романцев. Он и начинал его, встречался с советом директоров, с «Лукойлом», всё объяснял. Люди у нас очень бедные. Футболисты раньше получали копейки, и сбережений у них нет никаких. Очень трудно приходится в материальном плане, особенно вдовам. А сейчас жизнь вообще очень тяжелая. Сумма выплат? Это конфиденциально. Выплаты в дальнейшем будут на регулярной основе, — сказал Хаджи «Матч ТВ».