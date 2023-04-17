Назван самый дорогой российский футболист

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин назван самым дорогим футболистом по версии портала Transfermarkt. Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро.

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Второе и третье места в списке самых дорогих российских футболистов разделили хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Transfermarkt оценивает их в 15 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих российских игроков: