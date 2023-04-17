Назван самый дорогой российский футболист

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин назван самым дорогим футболистом по версии портала Transfermarkt. Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро.
Второе и третье места в списке самых дорогих российских футболистов разделили хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Transfermarkt оценивает их в 15 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих российских игроков:
1. Алекcандр Головин ("Монако", €25 млн).2. Арcен Захарян ("Динамо", €15 млн).3. Матвей Cафонов ("Краcнодар", € 15 млн).4. Алекcей Миранчук ("Торино", €12 млн).5. Федор Чалов (ЦCКА, €10 млн).6. Далер Кузяев ("Зенит", €10 млн).7. Алекcандр Cоболев ("Cпартак", €9 млн).8. Дмитрий Баринов ("Локомотив", €8 млн).9. Даниил Фомин ("Динамо", €8 млн).10. Георгий Джикия ("Cпартак", €8 млн).
Ранее сообщалось, что гол Головина помог "Монако" обыграть "Лорьян" в матче 31-го тура чемпионата Франции. Игра, которая прошла на стадионе "Луи II" в Монако, закончилась победой хозяев со счетом 3:1.