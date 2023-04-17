Матчи Первой лиги начали показывать в Китае

«ФНЛ договорилась о трансляции матчей Мелбет Первой лиги в Китае. Договор заключён до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации. Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Doyuin. Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Мелбет Первой лиги», — сказано в заявлении.