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42 минуты назад

Матчи Первой лиги начали показывать в Китае

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Пресс-служба Мелбет Первой лиги на своём официальном сайте объявила о продаже прав на трансляцию матчей турнира в Китай. Об этом ранее сообщал «Чемпионат». Сегодня, 17 апреля, ФНЛ также объявила о продаже прав на телетрансляцию в Казахстан. Сделка заключена до конца сезона.

Матчи Первой лиги начали показывать в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ФНЛ договорилась о трансляции матчей Мелбет Первой лиги в Китае. Договор заключён до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации. Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Doyuin. Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Мелбет Первой лиги», — сказано в заявлении.

«Балтика» занимает в турнирной таблице первое место с 54 очками. На втором месте располагается «Рубин» (50), третий — «Енисей» (45).

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